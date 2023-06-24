Светлана Хоркина за сохранение отечественных традиций в российском образовании
Светлана Хоркина отметила важность отечественных традиций в российском образовании
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
17-летний сын гимнастки в этом году оканчивает школу, поэтому трепет от сдачи ЕГЭ ей знаком не понаслышке.
Гимнастка Светлана Хоркина отметила важность отечественных традиций в российском образовании. О целесообразности ЕГЭ, а также важных моментах в обучении ребенка спортсменка порассуждала c автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко в кулуарах третьего Radio Monte Carlo Golf Cup.
По признанию Светланы Хоркиной, она ничего не имеет против ЕГЭ. Гимнастка надеется, что люди, которые составляют тесты для государственной итоговой аттестации, являются профессионалами, и экзамены смогут верно оценить знания ребенка. Тем не менее она очень хочет, чтобы те традиции, которые были заложены в советском образовании, оставались по сей день.
«Те традиции в нашем образовании, которые были, — это фундамент был серьезный, и глубокие знания, которыми мы сегодня с вами, кстати, и пользуемся. Поэтому я хочу, чтобы наше российское образование было сильным, настоящим, крепким», — отметила спорстсменка.
Трепет от сдачи ЕГЭ Светлане Хоркиной знаком не понаслышке, гимнастка очень нервничает из-за выпускных экзаменов ее 17-летнего сына. Святослав Хоркин планирует получить техническое образование, поэтому особый акцент в подготовке сделал на точных науках: физике и математике.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ.
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