«Не психуйте»: Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 56 0

Певица Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ

«Не психуйте»: Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Тема:
ЕГЭ

Певица отметила, что единый государственный экзамен никак не влияет на жизнь ребенка.

Певица Виктория Макарская дала советы матерям, чьи дети сдают ЕГЭ. Артистка сама является родителем, у нее есть 10-летняя дочь Мария и 7-летний сын Иван.

«Не психуйте и не „сходите с ума“, ведь ребенок практически всю жизнь связан с вами невидимой пуповиной. Бог так устроил, чтобы мама своей любовью питала позитивной жизненной энергией. А вот тревожность матери, наоборот, крайне негативно влияет на самочувствие ребенка», — поделилась своим мнением Виктория.

Макарская рассказала в своем личном блоге, что женщина, которая постоянно находится в нервном состоянии, способна очень сильно навредить своему ребенку. Она может довести его до серьезных психических и даже физических последствий.

Также Виктория выразила мнение, что выпускной экзамен никак не влияет на успешную жизнь и личное счастье.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Глюкозы столкнулась с проблемой, которую описала Макарская. Старшая наследница артистки Лидия выгорела от учебы. Она рассказала, что ЕГЭ успеет сдать в любой момент, а вот нервы не восстанавливаются.

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