«Это вариант»: может ли Месси вернуться в «Барселону»

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Полина Долгова
Полина Долгова 24 0

Отец Месси заявил о желании сына вернуться в «Барселону»

«Это вариант»: может ли Месси вернуться в «Барселону»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev

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Спортсмен выступал в составе каталонцев с 2003 по 2021 годы.

Аргентинский футболист Лионель Месси думает о возвращении в испанский клуб «Барселона». Об этом заявил отец спортсмена Хорхе Месси.

«Месси хочет вернуться в „Барселону“, и я бы хотел, чтобы он вернулся. Это вариант», — цитирует его в Twitter журналист Тони Хуанмарти.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 годы. За это время он вместе с командой десять раз выигрывал чемпионат страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

3 июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе игрока из команды по окончании сезона 22/23. Нападающий подписал контракт с командой летом 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Месси претендуют клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», команда Дэвида Бекхэма из МЛС «Интер Майами», а также вышеупомянутая «Барселона».

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