Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в столичную больницу
Она доставлена в реанимацию. Что с ней случилось?
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Народная артистка РСФСР Лидия Федоссева-Шукшина госпитализирована в экстренном порядке в реанимацию одной из столичных клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его данным, врачи проводят полное обследование актрисы. Предварительно, у нее мог быть инсульт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку. При этом позднее его жена Татьяна заявила, что с маэстро все в порядке.
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