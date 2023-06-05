Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16

Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35, 16 из них позднее, к сожалению, скончались. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

В своем Telegram-канале он уточнил, что 25 человек пострадали в Димитровграде, девять человек получили отравление непосредственно в самом Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Отмечается, что Минздрав области разослал инструкции действий при обнаружении пациентов с такими отравлениями.

«В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки», — указал он.

Прежде сообщалось, что две женщины скончались в Самарской области. Таким образом общее число погибших от отравления составило 18 человек.

Также власти Удмуртии сообщили о двух случаях отравления сидром в регионе. Госпитализированы молодой мужчина и женщина.

Все они, как сообщалось, пили алкоголь под брендом «Мистер Сидр». Сейчас напиток изымают из продажи. Власти призвали жителей не покупать разливные алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по части третей статье 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших из-за сидра жителям Ульяновской области окажут всю необходимую поддержку.