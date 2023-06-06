Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 57 0

Сразу в нескольких регионах России растет число пострадавших от контрафактного алкоголя.

Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

В Самарской области возросло число погибших, скончавшихся после употребления контрафактного спиртного. Речь идет о суррогатном сидре. Об этом сообщили представители регионального Минздрава.

Также известно, что один человек умер от отравления некачественным алкоголем в Удмуртии. В данном случае речь идет о том же, вышеуказанном напитке.

«К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным „сидром“, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом», — прокомментировала ситуацию в Удмуртии вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Кроме того, жертвы и пострадавшие есть в Ульяновской и Нижегородской областях, в Пензе.

Массовые отравления контрафактным сидром начались в регионах России 5 мая. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждены сразу несколько уголовных дел. Среди пострадавших и жертв есть несовершеннолетние и беременная женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС.

Тема:
Массовые отравления в России
6 июн
Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
6 июн
Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей
6 июн
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти
5 июн
Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
5 июн
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
5 июн
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16
5 июн
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота
5 июн
Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
5 июн
Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек
5 июн
Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

12:49
Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
12:39
Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
12:28
Самая-самая: кто получил титул «Миссис Россия — 2023»
12:27
«Расстреляли до неузнаваемости»: зачем ВСУ уничтожили немецкий Leopard
12:22
«Что творится за окном»: Новая Каховка ушла под воду после прорыва ГЭС
12:22
Споры уйдут в прошлое: в России предложили изменить порядок выбора УК в домах

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Самые плохие последствия»: к чему приведет подрыв Украиной Каховской ГЭС
Киев планировал теракты с применением «грязной бомбы» в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео