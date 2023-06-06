Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи

В Самарской области возросло число погибших, скончавшихся после употребления контрафактного спиртного. Речь идет о суррогатном сидре. Об этом сообщили представители регионального Минздрава.

Также известно, что один человек умер от отравления некачественным алкоголем в Удмуртии. В данном случае речь идет о том же, вышеуказанном напитке.

«К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным „сидром“, скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом», — прокомментировала ситуацию в Удмуртии вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Кроме того, жертвы и пострадавшие есть в Ульяновской и Нижегородской областях, в Пензе.

Массовые отравления контрафактным сидром начались в регионах России 5 мая. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждены сразу несколько уголовных дел. Среди пострадавших и жертв есть несовершеннолетние и беременная женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС.