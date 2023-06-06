«Проблема решаема»: Владимир Сальдо перечислил последствия атаки на Каховскую ГЭС

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 324 0

Владимир Сальдо заявил, что вода в Новой Каховке уйдет в течение трех дней

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Новая Каховка оказалась полностью затоплена в результате атаки на гидроэлектростанцию. Что ждет местных жителей, и как долго будет уходить вода?

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал 5-tv.ru о последствиях подрыва Каховской ГЭС. В первую очередь он отметил, что причин для паники нет — вода уйдет с территории в течение трех дней.

Более того, даже в нынешних обстоятельствах жители Новой Каховки и всех городов ниже по течению, в том числе Херсона, продолжают жить своей жизнью: передвигаются по улицам, хотя в магазины.

«Конечно, в связи с этими событиями мирная жизнь нарушится. Но ровно настолько, насколько будет сходить вода. <…> Эта проблема решаема. Я уверен, все возможности России будут здесь задействованы, чтобы не дать людям остаться без работы и без урожая», — заявил Сальдо.

Все желающие могут эвакуироваться — для этого в регионе уже работают специальные автобусы. Но большинство людей, подчеркнул врио губернатора, остаются в своих родных домах, потому что знают, что через несколько дней можно будет вернуться к работе и привычной жизни.

«У нас есть все расчеты от проектных организаций и строителей, которые возводили Каховскую ГЭС. Мы знаем сколько дней и куда будет уходить вода, что она затопит и что надо будет восстанавливать», — отметил Сальдо.

Поля, которые уже затоплены, к сожалению, в этом году урожая не принесут. Но, как подчеркнул врио губернатора, все люди остались живы, и это главное.

«Главное, что люди остались живы и им будет что делать. Самое главное — это любовь к справедливости, которая является главным стимулом. Мы все хотим жить, и жить в нормальных условиях», — сказал временный глава Херсонской области.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена, а власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как стало известно, разрушены 11 из 28 пролетов, что может привести к подтоплению 80 населенных пунктов. Однако серьезных причин для паники нет — мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что временная эвакуация может затронуть лишь малую часть жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб.

Тема:
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