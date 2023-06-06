Леонтьев: разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) повлекло за собой серьезный экологический ущерб. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры и вода неконтролируемым образом с 02:00 сбрасывается вниз», — сказал чиновник.

Украинские националисты обстреляли ГЭС в ночь на 6 июня, это привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. В результате уровень подъема воды составил до 12 метров.

Затопленными оказались многие инфраструктурные объекты города и прибрежные зоны Новой Каховки ниже по течению ряда населенных пунктов: Днепрян, Корсунки и других. Под водой оказались и Алешковский, а также Скадовский районы.

На территории одного из них подтоплена районная больница, в которой проходят лечение 14 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Их эвакуировали с помощью бригад скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня.