Леонтьев: разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 49 0

Инцидент привел к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

Леонтьев: разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Подрыв Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) повлекло за собой серьезный экологический ущерб. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры и вода неконтролируемым образом с 02:00 сбрасывается вниз», — сказал чиновник.

Украинские националисты обстреляли ГЭС в ночь на 6 июня, это привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. В результате уровень подъема воды составил до 12 метров.

Затопленными оказались многие инфраструктурные объекты города и прибрежные зоны Новой Каховки ниже по течению ряда населенных пунктов: Днепрян, Корсунки и других. Под водой оказались и Алешковский, а также Скадовский районы.

На территории одного из них подтоплена районная больница, в которой проходят лечение 14 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Их эвакуировали с помощью бригад скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня.

Тема:
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