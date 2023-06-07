В Херсонской области сообщили о резком росте уровня воды в городе Голая Пристань

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Глава правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что многих жителей приходится буквально уговаривать покинуть территорию.

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; Telegram / Андрей Алексеенко; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

В городе Голая Пристань, что в Херсонской области, уровень воды стал быстро расти. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — отметил он.

Он добавил, что многих жителей приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы и покинуть территорию. Ведь вода может подняться до крыши домов и не оставить шанса на спасение. Кроме того, уговаривать людей покинуть жилье приходится под постоянным обстрелами украинских боевиков.

«Причем бьют не прицельно — просто накрывают залпами „Градов“ жилые кварталы. Но спасатели МЧС продолжают помогать всем, кто в этом нуждается, стараясь вывести людей хоть в последний момент. А где-то уже и снимают с крыш», — написал он.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС.

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