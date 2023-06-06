Работают по методичке: как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

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Запад резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Даже обстоятельные объяснения вряд ли повлияют на тексты западных статей — там, похоже, все понимают, но сказать это вслух не могут.

Кадры обрушения Каховской ГЭС сегодня на всех обложках крупнейших западных СМИ. По давно отработанной методике, первые обвинения посыпались в сторону Москвы.

Но риторику быстро сменили: слишком уж очевидна абсурдность таких заявлений. При этом признать террористические методы Киева на Западе тоже не спешат. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный узнал, что говорят сейчас в мире о произошедшем.

 

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