Даже обстоятельные объяснения вряд ли повлияют на тексты западных статей — там, похоже, все понимают, но сказать это вслух не могут.

Кадры обрушения Каховской ГЭС сегодня на всех обложках крупнейших западных СМИ. По давно отработанной методике, первые обвинения посыпались в сторону Москвы.

Но риторику быстро сменили: слишком уж очевидна абсурдность таких заявлений. При этом признать террористические методы Киева на Западе тоже не спешат. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный узнал, что говорят сейчас в мире о произошедшем.