В Новой Каховке заявили о значительном снижении уровня воды

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 39 0

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня.

В Новой Каховке заявили о значительном снижении уровня воды

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

На затопленных улицах Новой Каховки уровень воды снизился примерно на 1,2 метра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.

Глава администрации Владимир Леонтьев рассказал, что с сегодняшнего дня специалисты займутся откачкой воды. На затопленных территориях продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия. На территории округа работают МЧС, полиция, коммунальные и аварийные службы.

Город затопило 6 июня, когда произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Из-за этого начался неконтролируемый сброс воды, из-за которого были повреждены объекты инфраструктуры.

В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов. Особенно пострадали Новая Каховка и Херсонская область, там уровень воды достигал 12 метров. Сама гидроэлектростанция почти полностью ушла под воду.

В Кремле подрыв плотины назвали диверсией киевского режима. А министр обороны Сергей Шойгу считает террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скорость течения Днепра выросла в десять раз после разрушения Каховской ГЭС.

Тема:
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