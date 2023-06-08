Скорость течения Днепра выросла в десять раз после разрушения Каховской ГЭС

Спасательная операция не прекращается. Однако ее усложняют не только последствия бедствия, но и непрекращающиеся обстрелы украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Из-за разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в десять раз. Об этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что по-прежнему остаются те, кого приходится уговаривать покинуть свое жилье и перебраться в пункты временного размещения.
«Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС. Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз», — написал он.
В связи с чем было принято решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Их задачей будет координировать уже на месте все действия и задачи.
«На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы», — добавил Алексеенко.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Как сообщалось, в результате ЧП разрушенными оказались 11 из 28 пролетов. Сообщается, что уровень воды в Новой Каховке достигал 12 метров. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Кроме того, были смыты многие сельхозполя. Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что ситуация будет держаться на непрерывном контроле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Франция отреагировала на разрушения Каховской ГЭС.
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