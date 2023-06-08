Более 20 человек госпитализировали после прорыва Каховской ГЭС

После ужасной катастрофы в Херсонской области уже госпитализирован 21 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиков.

«По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы. 21 человек госпитализирован», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что из-за разрушения Каховской ГЭС было подтоплено около 14 тысяч домов, эвакуировано 4280 человек, в том числе 170 детей. Под водой оказались больницы, десткий сад, пять кладбищ, скотомогильник и Нижнеднепровский национальный природный парк.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Тем временем, ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям. С последней информацией из Новой Каховки — Эмиль Тимашев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жители Херсонской области спасают утонувшее имущество.