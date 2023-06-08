Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Мэр Каховки Леонтьев: пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Список пострадавших и погибших продолжает увеличиваться.
После разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий погибли пять человек. Об этом сообщает мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире федерального телеканала.
«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули», — сказал Леонтьев.
По его словам, на данный момент проходит эвакуация двух оставшихся людей.
До этого также стало известно, что после ужасной катастрофы в Херсонской области уже госпитализирован 21 человек, подтоплено около 14 тысяч домов, эвакуировано 4280 человек, в том числе 170 детей.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Тем временем ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как более 20 человек были госпитализированы после прорыва Каховской ГЭС.
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