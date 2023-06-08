Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС смогут получить первые выплаты 12 июня

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Списки на выплаты находятся на стадии формирования.

Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС смогут получить первые выплаты 12 июня

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

В МЧС России анонсировали начало первых выплат пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС. По предварительным оценкам ведомства, первые выплаты возможно будет получить с 12 июня.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что семьям погибших в результате ЧП будут выплачены единовременные пособия размером в один миллион рублей. Известно, что на данный момент число жертв стихии достигло пяти человек.

Сальдо добавил, что пострадавшие также получат выплаты, размер которых будет варьироваться в зависимости от полученных травм, и составит от 200 до 400 тысяч рублей. По его словам, списки выплат находятся на стадии формирования.

Кроме того, отметил представитель региона, областной бюджет предусматривает финансовые средства на социальные выплаты. В связи с материальным ущербом и утратой имущества первой необходимости пострадавшим также будет оказана материальная помощь — они получат от 10 до 100 тысяч рублей.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации населения в Голой Пристани.

Тема:
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