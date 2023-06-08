Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС смогут получить первые выплаты 12 июня

Списки на выплаты находятся на стадии формирования.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В МЧС России анонсировали начало первых выплат пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС. По предварительным оценкам ведомства, первые выплаты возможно будет получить с 12 июня.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что семьям погибших в результате ЧП будут выплачены единовременные пособия размером в один миллион рублей. Известно, что на данный момент число жертв стихии достигло пяти человек.
Сальдо добавил, что пострадавшие также получат выплаты, размер которых будет варьироваться в зависимости от полученных травм, и составит от 200 до 400 тысяч рублей. По его словам, списки выплат находятся на стадии формирования.
Кроме того, отметил представитель региона, областной бюджет предусматривает финансовые средства на социальные выплаты. В связи с материальным ущербом и утратой имущества первой необходимости пострадавшим также будет оказана материальная помощь — они получат от 10 до 100 тысяч рублей.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации населения в Голой Пристани.
- 8 июн
- Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
- 8 июн
- Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС
- 8 июн
- Эвакуируют с крыш: в Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва ГЭС
- 8 июн
- Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области
- 8 июн
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
- 8 июн
- «На воре и шапка горит»: Лукашенко высказался о виновниках подрыва Каховской ГЭС
- 8 июн
- Более 20 человек госпитализировали после прорыва Каховской ГЭС
- 8 июн
- Посол в Вашингтоне обвинил США в распространении дезинформации вокруг Каховской ГЭС
- 8 июн
- В Новой Каховке заявили о значительном снижении уровня воды
- 8 июн
- Удар по фауне: В нацпарке Херсонской области погибли тысячи животных
Читайте также
43%
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?