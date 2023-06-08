В МВД уволены несколько человек из-за происшествия с «убийственным» сидром

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Колокольцев уволил генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова из-за ситуации с сидром

В МВД уволены несколько человек из-за происшествия с «убийственным» сидром

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Массовые отравления в России

Какие новые подробности ведомству удалось выяснить?

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД» Александра Ремнева. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой «Мистер Сидр“», — говорится в сообщении.

Оказалось, что с этого склада был установлен факт хищения алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. Сейчас за совершение хищения сотрудниками полиции уже задержаны двое жителей Самары. Также задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада. По информации органов, он помог злоумышленника пройти на территорию.

Информация о массовых отравлениях контрафактным сидром в регионах России начала появляться 5 июня. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел. Суд Ульяновска арестовал предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром.

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