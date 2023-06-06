Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром
Минздрав: суррогатным алкоголем в регионах России отравились 90 человек
Фото: © РИА Новости / УМВД России по Ульяновской области
Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие метанола в крови у всех погибших и пострадавших.
Минздрав официально подтвердил гибель 29 человек в ряде регионов России из-за отравления напитком «Мистер сидр». Всего им отравились 90 человек, в том числе четверо детей и беременная женщина.
По данным источника 5-tv.ru, судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших.
Больше всего жертв смертельного напитка — в Ульяновской области. Там от него погибли 20 человек. Еще восемь умерли в Самарской области, один — в Удмуртской. Также отравившиеся суррогатным сидром выявлены в Нижегородской и Пензенской областях. Смертельных случаев там не зафиксировано.
На стационарном лечении после отравления находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, еще 26 пострадавших — средней тяжести.
Информация о массовых отравлениях контрафактным сидром в регионах России начала появляться 5 июня. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел. Суд Ульяновска арестовал предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра.
Ранее 5-tv.ru показал кадры цеха, где производился смертоносный сидр, убившего массу людей.
- 6 июн
- Сами себе хозяева: как производился смертоносный сидр, убивший массу людей
- 6 июн
- Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
- 6 июн
- Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ
- 6 июн
- «Считанные минуты»: Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки
- 6 июн
- «Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра
- 6 июн
- Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
- 6 июн
- Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи
- 6 июн
- Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей
- 6 июн
- Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти
- 5 июн
- Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
Читайте также
77%
-0.08 86.95
-0.08
Нашли ошибку?