Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38 0

Минздрав: суррогатным алкоголем в регионах России отравились 90 человек

Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром

Фото: © РИА Новости / УМВД России по Ульяновской области

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Тема:
Массовые отравления в России

Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие метанола в крови у всех погибших и пострадавших.

Минздрав официально подтвердил гибель 29 человек в ряде регионов России из-за отравления напитком «Мистер сидр». Всего им отравились 90 человек, в том числе четверо детей и беременная женщина.

По данным источника 5-tv.ru, судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших.

Больше всего жертв смертельного напитка — в Ульяновской области. Там от него погибли 20 человек. Еще восемь умерли в Самарской области, один — в Удмуртской. Также отравившиеся суррогатным сидром выявлены в Нижегородской и Пензенской областях. Смертельных случаев там не зафиксировано.

На стационарном лечении после отравления находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, еще 26 пострадавших — средней тяжести.

Информация о массовых отравлениях контрафактным сидром в регионах России начала появляться 5 июня. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел. Суд Ульяновска арестовал предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра.

Ранее 5-tv.ru показал кадры цеха, где производился смертоносный сидр, убившего массу людей.

Тема:
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