Огненная авария: автомобиль вспыхнул после ДТП на МКАД
Автомобиль загорелся после наезда на ограждение на МКАД
Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru
Несмотря на риск взрыва, автомобилисты остановились, чтобы помочь водителю выбраться.
Огненное ДТП в Москве — на МКАД грузовик наехал на заграждение, перевернулся и загорелся. Несмотря на риск взрыва, автомобилисты остановились, чтобы помочь водителю выбраться. А пожарные, которые оперативно прибыли на место ЧП, потушили пламя.
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