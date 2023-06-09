Провал радикалов: ВС РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ
ВС РФ предотвратили новую попытку контрнаступления ВСУ
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Пехота, артиллерия и авиация нанесли по врагу сокрушительный упреждающий удар.
Стали известны новые детали провальной попытки контрнаступления ВСУ. Киев бросил в атаку самые боеспособные части: их специально готовили для прорыва российской обороны.
Но с задачей радикалы не справились — пехота, артиллерия и авиация нанесли по врагу сокрушительный упреждающий удар. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц передает из зоны спецоперации.
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