Один из фигурантов дела о краже спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 78 0

Около 100 человек, по последним данным, пострадали от употребления алкогольного товара.

Один из фигурантов дела о краже спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Один из фигурантов дела о кражи спиртовой продукции для производства «Мистера сидра» со склада объявлен в розыск. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ведомство установило, что в мае текущего года сын, его отец и сотрудник полиции украли шесть тонн метилового спирта и продали его индивидуальному предпринимателю, который затем произвел и распространил ядовитый напиток.

Всем участникам предъявлено обвинение. Отец объявлен в розыск.

Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

В ходе расследования было выявлено, что спирт был украден со склада, куда злоумышленников пропустил сотрудник полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за отравления суррогатным сидром скончался 31 человек в разных регионах России. Общее число пострадавших возросло до 97 человек.

Тема:
Массовые отравления в России
8 июн
Минздрав раскрыл, сколько жизней россиян унесло отравление суррогатным сидром
8 июн
В МВД уволены несколько человек из-за происшествия с «убийственным» сидром
8 июн
Отрава повсюду: смертоносный сидр находят во многих регионах России
7 июн
Массовое отравление «Мистер Сидром». Что известно к этому часу
7 июн
Общее число пострадавших от «смертельного» сидра в регионах РФ достигло 96 человек
7 июн
«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях
6 июн
Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром
6 июн
Сами себе хозяева: как производился смертоносный сидр, убивший массу людей
6 июн
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
6 июн
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ
+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

14:34
Путин предложил Лукашенко обсудить вопросы безопасности
14:32
В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой
14:23
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
14:22
Верховный суд признал законным штраф ФАС в отношении Apple
14:20
«Победа России — дело времени»: Иван Охлобыстин высказался о ситуации в мире
14:15
Армия России нанесла групповой удар по складам боеприпасов и техники иностранного производства

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Пища богов: как приготовить вкусный и полезный стейк из свинины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео