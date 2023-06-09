Один из фигурантов дела о краже спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск

Один из фигурантов дела о кражи спиртовой продукции для производства «Мистера сидра» со склада объявлен в розыск. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ведомство установило, что в мае текущего года сын, его отец и сотрудник полиции украли шесть тонн метилового спирта и продали его индивидуальному предпринимателю, который затем произвел и распространил ядовитый напиток.

Всем участникам предъявлено обвинение. Отец объявлен в розыск.

Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

В ходе расследования было выявлено, что спирт был украден со склада, куда злоумышленников пропустил сотрудник полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за отравления суррогатным сидром скончался 31 человек в разных регионах России. Общее число пострадавших возросло до 97 человек.