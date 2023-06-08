Минздрав раскрыл, сколько жизней россиян унесло отравление суррогатным сидром

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Минздрав: суррогатным сидром в России отравились 97 человек

Минздрав раскрыл, сколько жизней россиян унесло отравление суррогатным сидром

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Voronin

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Число отравившихся «смертельным напитком» достигло 97 человек. Скольких из них удалось спасти?

Из-за отравления суррогатным сидром скончался 31 человек в разных регионах России. На данный момент врачи борются за жизнь еще троих — они в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, общее число пострадавших на данный момент возросло до 97 человек. Летальный исход был зафиксирован в 31 случае. Происходит беспрерывный мониторинг состояния госпитализированных.

Уточняется, что один отравленный уже полностью пришел в себя и был выписан. Опасения врачей вызывают три пациента, еще 25 человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД были уволены несколько сотрудников из-за происшествия с «убийственным» сидром.

Тема:
Массовые отравления в России
8 июн
В МВД уволены несколько человек из-за происшествия с «убийственным» сидром
8 июн
Отрава повсюду: смертоносный сидр находят во многих регионах России
7 июн
Массовое отравление «Мистер Сидром». Что известно к этому часу
7 июн
Общее число пострадавших от «смертельного» сидра в регионах РФ достигло 96 человек
7 июн
«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях
6 июн
Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром
6 июн
Сами себе хозяева: как производился смертоносный сидр, убивший массу людей
6 июн
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
6 июн
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола в РФ
6 июн
«Считанные минуты»: Никас Сафронов сообщил о смерти брата из-за контрафактной водки
+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

18:36
Уязвимые избиратели: как Байден «кинул» афроамериканцев и малоимущих
18:21
Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области
18:17
Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани
18:14
На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов
18:11
Момент нападения акулы на россиянина в Хургаде попал на видео (18+)
18:05
Спит, но уже не проснется: Полыгалова сообщила о своей «замершей» беременности

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Чтобы бабушка и дедушка были спокойны»: какое образование получила Ханна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео