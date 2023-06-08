Минздрав раскрыл, сколько жизней россиян унесло отравление суррогатным сидром
Минздрав: суррогатным сидром в России отравились 97 человек
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Voronin
Число отравившихся «смертельным напитком» достигло 97 человек. Скольких из них удалось спасти?
Из-за отравления суррогатным сидром скончался 31 человек в разных регионах России. На данный момент врачи борются за жизнь еще троих — они в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, общее число пострадавших на данный момент возросло до 97 человек. Летальный исход был зафиксирован в 31 случае. Происходит беспрерывный мониторинг состояния госпитализированных.
Уточняется, что один отравленный уже полностью пришел в себя и был выписан. Опасения врачей вызывают три пациента, еще 25 человек находятся в тяжелом состоянии.
Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД были уволены несколько сотрудников из-за происшествия с «убийственным» сидром.
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