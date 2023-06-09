Набиуллина заявила, что вероятность увеличения ключевой ставки выросла

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Центробанк в шестой раз сохранил показатель на уровне 7,5%.

Набиуллина заявила, что вероятность увеличения ключевой ставки выросла

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Вероятность увеличения ключевой ставки с апрельского заседания Совета директоров Центробанка РФ выросла. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

В пятницу, 9 июня, Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Банка России, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.

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