Набиуллина заявила, что вероятность увеличения ключевой ставки выросла

Вероятность увеличения ключевой ставки с апрельского заседания Совета директоров Центробанка РФ выросла. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

В пятницу, 9 июня, Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Банка России, текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться.