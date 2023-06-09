Арестован фигурант дела о краже спирта, который оказался в «Мистере Сидре»

Суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще двоих обвиняемых.

Самарский районный суд арестовал одного из обвиняемых в хищении метанола, который оказался в «Мистере Сидре». Об этом пишет РИА Новости.

«В отношении Артема Айрапетяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В мае текущего года сын, его отец и сотрудник полиции украли шесть тонн метилового спирта и продали его индивидуальному предпринимателю, который затем произвел и распространил ядовитый напиток.

Всем участникам предъявлено обвинение. Отец объявлен в розыск.

Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

В ходе расследования было выявлено, что спирт был украден со склада, куда злоумышленников пропустил сотрудник полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как один из фигурантов дела о краже спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск.