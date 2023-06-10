Совсем скоро: Сальдо заявил о снижении уровня воды ниже Каховской ГЭС в Херсоне

Ликвидацией затопления сейчас занимаются 795 человек и 344 единицы техники.

К 16 июня Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона рассказал, что за сутки уровень подъема воды в Новой Каховке снизился на три метра до отметки в семь метров. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды и уборкой мусора с улиц.

«По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“ Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — сказано в Telegram-канале Сальдо.

Губернатор также добавил, что с территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов удалось эвакуировать шесть тысяч человек. Среди них 235 детей. Большинство из них находится в пунктах временного размещения. Госпитализированы 62 жителя региона.

Сейчас 795 человек и 344 единицы техники занимаются ликвидацией последствий затопления.

Известно, что общий ущерб от произошедшего составит почти два миллиарда рублей. Восстановлением Новой Каховки займутся после того, как вода полностью уйдет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб.