Совсем скоро: Сальдо заявил о снижении уровня воды ниже Каховской ГЭС в Херсоне

Сальдо: Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня
Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Макеев
Ликвидацией затопления сейчас занимаются 795 человек и 344 единицы техники.
К 16 июня Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона рассказал, что за сутки уровень подъема воды в Новой Каховке снизился на три метра до отметки в семь метров. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды и уборкой мусора с улиц.
«По предварительным расчетам ПАО „РусГидро“ Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — сказано в Telegram-канале Сальдо.
Губернатор также добавил, что с территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов удалось эвакуировать шесть тысяч человек. Среди них 235 детей. Большинство из них находится в пунктах временного размещения. Госпитализированы 62 жителя региона.
Сейчас 795 человек и 344 единицы техники занимаются ликвидацией последствий затопления.
Известно, что общий ущерб от произошедшего составит почти два миллиарда рублей. Восстановлением Новой Каховки займутся после того, как вода полностью уйдет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб.
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