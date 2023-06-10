Шанс на спасение: как помочь при отравлении алкоголем

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 63 0

Ученый Негребецкий: при отравлении алкоголем у человека есть шанс выжить

Шанс на спасение: как помочь при отравлении алкоголем

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Тема:
Массовые отравления в России

Распознать отравление легко. Самое важное в этой ситуации — действовать быстро.

Человеку, который отравился алкогольными напитками, можно своевременно помочь, чтобы предотвратить летальный исход. Об этом Pravda.ru рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, Вадим Негребецкий.

Ученый отметил, что алкоголь, как и любой другой напиток, не может быть опасен для жизни и здоровья, если соблюдены все технологические условия его изготовления. А при наличии нарушений или добавления в состав метилового спирта, закончится все может летально, даже если употребить небольшую дозу.

Главными симптомами отравления являются рвота, проблемы с дыханием и кровообращением, а также внезапная потеря сознания.

Если вы обнаружите такие симптомы, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу. А пока ожидается приезд скорой помощи, нужно лечь на бок, чтобы предотвратить захлебывание рвотными массами.

Недавно в России был всплеск отравлений от суррогатного алкогольсодержащего напитка «Мистер сидр». За все время от его употребления пострадал 101 человек. В смертельном сидре содержался метанол, опасный для здоровья человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестован полицейский по делу о хищении спирта для «Мистера Сидра» в Самарской области.

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