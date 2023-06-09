Полицейский арестован по делу о хищении спирта для «Мистера Сидра» в Самарской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

История с метанолом все еще продолжается. Кого заключили под стражу на этот раз?

Полицейский арестован по делу о хищении спирта для «Мистера Сидра» в Самарской области

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Массовые отравления в России

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина, обвиняемого в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Ивана Гребенкина меру пресечения в виде заключения под стражу», —говорится в сообщении судьи.

В мае текущего года сын, его отец и сотрудник полиции украли шесть тонн метилового спирта и продали его индивидуальному предпринимателю, который затем произвел и распространил ядовитый напиток.

Всем участникам предъявлено обвинение. Отец объявлен в розыск.

Сообщения о массовых отравлениях сидром марки «Мистер Сидр» начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного алкогольного напитка. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как был арестован фигурант дела о краже спирта, который оказался в «Мистере Сидре».

Тема:
Массовые отравления в России
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