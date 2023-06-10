Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 52 0

Российский лидер регулярно звонит госслужащим на местах и спрашивает об обстановке после ЧП на Каховской ГЭС.

Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле, после того как ряд населенных пунктов оказались подтоплены из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит. Сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — сообщил Владимир Сальдо в эфире одного из российских федеральных телеканалов.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку. Российские власти обвинили в происшествии киевский режим.

Сейчас силами МЧС и волонтеров ведется эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил правительствую РФ создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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