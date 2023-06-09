Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
В результате ЧП пришлось экстренно эвакуировать людей. Есть погибшие и пострадавшие.
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
Президент России Владимир Путин обратился к кабмину с поручением создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Глава государства дал указание непосредственно премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. По словам президента РФ пособники киевского режима несут большие потери. Между тем, они не оставляют попыток атак.
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