Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

В результате ЧП пришлось экстренно эвакуировать людей. Есть погибшие и пострадавшие.

Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Украинское наступление

Президент России Владимир Путин обратился к кабмину с поручением создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Глава государства дал указание непосредственно премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. По словам президента РФ пособники киевского режима несут большие потери. Между тем, они не оставляют попыток атак.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
9 июн
Этого не избежать? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Черное море
9 июн
В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине
9 июн
Захарова призвала «попутавших берега» ставленников Зеленского беспокоиться не о Днепре
9 июн
Власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала
9 июн
Тело погибшей женщины обнаружили в зоне затопления под Херсоном
9 июн
«Самоотверженные»: Песков оценил работу региональных властей в ситуации с Каховской ГЭС
9 июн
РФ учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
9 июн
Глава МИД Украины Кулеба назвал Такера Карлсона негодяем из-за его взглядов
9 июн
Врио главы Херсонской области доложил Путину о ситуации в регионе
9 июн
Масштаб разрушения: появились кадры Каховской ГЭС с вертолета
+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.64
0.55 89.01
0.97
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

22:01
Опасаются взрыва: мощный пожар вспыхнул в американской Аризоне
21:48
То плачет, то смеется: немецкий журналист заявил о неадекватном поведении Зеленского
21:36
Подавляется иммунитет: кому опасно жить без прививки от кори
21:26
Самые технологичные в истории: какими будут «Алые паруса» в 2023 году
21:14
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
21:05
Дождь не долетает до земли: Алтайский край охватили масштабные лесные пожары

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Путин констатировал, что украинское наступление началось
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео