Есть доказательства? Могла ли Польша организовать подрыв «Северных потоков»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 999 0

Эксперт Кошкин: польские спецслужбы могут быть причастны к теракту на газопроводах «Северный поток»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

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Польша могла принимать участие в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологического процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, политолог и военный эксперт Андрей Кошкин в интервью 5-tv.ru.

Эксперт прокомментировал недавнюю публикацию The Wall Street Journal об уликах, указывающих на участие Польши в теракте. Кошкин добавил, что весь мир понимает, кто заказчик и исполнитель подрыва. При этом политики продолжают вводить общественность в заблуждение.

«Но все друг друга в СМИ обманывают и, чтобы этот обман был более продолжительным и эффективным, начинают всякие расследования. Германия там выясняет все, что связано с яхтой, которая якобы обеспечивала подрыв, хотя это все смешно слышать. Теперь появляется польский след», — отметил Кошкин.

Эксперт отметил, что польские спецслужбы действительно могли принимать участие в операции. А вот версию о том, что Польша стала центром материально-технического и материального обеспечения диверсии, Кошкин назвал нежизнеспособной. Он подчеркнул, что ни украинцы, ни поляки не могут принять подобное решение без санкции США.

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦРУ сообщило Бельгии об украинском следе в подрыве «Северных потоков».

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