«Коллективный Запад» вновь обсуждает животрепещущую тему. Когда будут представлены итоги расследования?

Польша могла принимать участие в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологического процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, политолог и военный эксперт Андрей Кошкин в интервью 5-tv.ru.

Эксперт прокомментировал недавнюю публикацию The Wall Street Journal об уликах, указывающих на участие Польши в теракте. Кошкин добавил, что весь мир понимает, кто заказчик и исполнитель подрыва. При этом политики продолжают вводить общественность в заблуждение.

«Но все друг друга в СМИ обманывают и, чтобы этот обман был более продолжительным и эффективным, начинают всякие расследования. Германия там выясняет все, что связано с яхтой, которая якобы обеспечивала подрыв, хотя это все смешно слышать. Теперь появляется польский след», — отметил Кошкин.

Эксперт отметил, что польские спецслужбы действительно могли принимать участие в операции. А вот версию о том, что Польша стала центром материально-технического и материального обеспечения диверсии, Кошкин назвал нежизнеспособной. Он подчеркнул, что ни украинцы, ни поляки не могут принять подобное решение без санкции США.

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦРУ сообщило Бельгии об украинском следе в подрыве «Северных потоков».