ЦРУ сообщало Бельгии об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

RTBF: ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Данные не раскрывались ранее, так как это могло бы оказать давление на альянс с Киевом.
Стало известно о том, что ЦРУ, спустя какое-то время после подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» уведомило Бельгию, что «предполагаемый виновник теракта» — Украина. Об этом сообщает телеканал RTBF.
«Военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что эти данные не раскрывались ранее, так как это могло бы оказать давление на альянс с Киевом. К слову, сам представитель министерства обороны Бельгии отказался давать журналистам комментарий по данному вопросу.
До этого стало известно о том, что следователи из Германии решили изучить доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки».
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».
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