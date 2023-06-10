В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

WSJ: следователи ФРГ изучают улики о причастности Польши к подрыву Nord Stream

В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Специалисты выясняют причину, по которой яхта «Андромеда» зашла в польские воды.

Следователи из Германии решили изучить доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно новым данным, Польша стала центром логистики и финансирования атак на трубопроводы. К слову, Варшава уже давно проводит свое собственно расследование, но так и не узнала ничего из того, что расследует ФРГ.

«Улики указывают на то, что Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки», — говорится в сообщении.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США выдвинули новую версию теракта на «Северных потоках».

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