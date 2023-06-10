Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 миллиарда рублей

Специальная комиссия обследует дома пострадавших граждан в Херсонской области для скорейшего начала выплат компенсаций.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ущерб Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС предварительно оценили в 11,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Он (ущерб — Прим. ред.) измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома для скорейшего начала выплат компенсаций гражданам. Расчет ущерба, нанесенного инфраструктуре области, уже завершен.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать комиссию по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти обвинили в происшествии киевский режим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим от наводнения в ходе диверсии на Каховской ГЭС.
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