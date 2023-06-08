Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим от наводнения в ходе диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что поручение дано в ходе разговора с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо.

«Путин переговорил по телефону с Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», — сказал Песков.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число госпитализированных жителей затопленных районов Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС, увеличилось до 60 человек.