Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

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Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Президент России выразил слова поддержки президенту Казахстана по поводу лесных пожаров

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в телеграмме главы государства.

Глава РФ выразил уверенность, что последствия природного катаклизма будут преодолены и территории, которые пострадали, вернутся к благополучной жизни.

Из-за воспламенения погибли 14 работников лесничества. В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще 11 погибших. До этого МЧС нашли мертвыми пропавших сотрудников лесхоза.

Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке Казахстана из-за ударов молнии. Накануне его площадь возросла до 60 тысяч гектаров. В городе Семее объявлена чрезвычайная ситуация.

Тушение пожара продолжается на девяти участках. Для его устранения задействованы более одной тысячи человек, а также 252 единиц техники и 11 вертолетов.

Экстренные службы уточняют, что ликвидация усложняется высокой температурой, а также большой площадью горения и порывами ветра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на заявление Шольца о поддержании контактов с Путиным.

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