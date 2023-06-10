Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в телеграмме главы государства.

Глава РФ выразил уверенность, что последствия природного катаклизма будут преодолены и территории, которые пострадали, вернутся к благополучной жизни.

Из-за воспламенения погибли 14 работников лесничества. В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще 11 погибших. До этого МЧС нашли мертвыми пропавших сотрудников лесхоза.

Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке Казахстана из-за ударов молнии. Накануне его площадь возросла до 60 тысяч гектаров. В городе Семее объявлена чрезвычайная ситуация.

Тушение пожара продолжается на девяти участках. Для его устранения задействованы более одной тысячи человек, а также 252 единиц техники и 11 вертолетов.

Экстренные службы уточняют, что ликвидация усложняется высокой температурой, а также большой площадью горения и порывами ветра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на заявление Шольца о поддержании контактов с Путиным.