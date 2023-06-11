Школьница скончалась в курганской больнице после отравления контрафактным сидром

В больнице Курганской области после отравления суррогатным сидром скончалась школьница. Ранее было известно, что ребенок впал в кому. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительной причиной смерти называют попадание смертельной дозы метанола в организм несовершеннолетней девушки. Врачи боролись за жизнь девочки с 4 июня. После госпитализации у нее был диагностирован отек головного мозга. С момента отравления девушка в себя так и не приходила.

По данным на 11 июня число погибших в результате отравления суррогатным сидром марки «Мистер сидр» выросло до 35 человек. Общее количество пострадавших может превышать 105 человек.

Сообщения о массовых отравлениях слабоалкогольным напитком начали поступать из разных уголков страны 5 июня. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного сидра. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru писал, как «смертельный» сидр оказался на прилавках магазинов по всей России