Яд в бутылке: как «смертельный» сидр оказался на прилавках магазинов по всей России

По последним данным, жертвами суррогата стали 33 человека.

В США три химических гиганта Corteva, DuPont и Chemours согласились в рамках мирового соглашения выплатить гигантскую сумму более одного миллиарда долларов за то, что годами загрязняли водопровод так называемыми «вечными химикатами». Речь пока идет об одном штате Южная каролина, где располагаются крупнейшие заводы этих фирм. Теперь они за свой счет должны почистить все городские коммуникации, в которых обнаружены следы этих опасных веществ. Это большая группа пер- и полифторалкильных соединений, самое известное из которых — тефлон. Собственно, работники из цехов по производству тефлоновых сковородок первыми и забили тревогу — они болели чаще чем коллеги с других производств. Суды тянутся не первый год, но новость в том, что прежде не признававшие своей ответственности компании решили замять дело, пойдя на мировое соглашение. Поворотной точкой стало открытие, что в компаниях на самом деле знали о вреде, которые причиняют «вечные химикаты», но не давали ходу этой информации.

Умысел ужесточает ответственность. Жажда наживы притупляет чувство безопасности. Вопросы об умысле и мотивах сейчас ключевые в расследовании массовых отравлений поддельным алкоголем в семи российских регионах. Общее количество пострадавших — 105 человек, 33 летальных исхода. Разливали продукцию в Самарской области, но развозили по 11 регионам. Больше всего погибших в Ульяновской области. Даже в Казахстане перехватили несколько партий.

Читайте также Шанс на спасение: как помочь при отравлении алкоголем

Причина отравлений проста — вместо этанола, в коктейлях намешали ядовитый метанол. Есть два традиционных подхода к избавлению от такой проблемы — извне и изнутри. Извне, понятно, запретить, ограничить. Депутаты уже предлагают ввести минимальные цены на весь алкоголь, чтобы лишить недобросовестных производителей экономических оснований для того, чтобы бодяжить. «В белую» будет работать не только выгоднее, но и единственно возможно, полагают народные избранники.

Второй путь борьбы изнутри — не пить. В принципе потребление алкоголя на душу населения в России сокращается, сейчас примерно девять литров спирта на человека. Для сравнения, в середине нулевых было 15 литров.

И дальше вопросы об умысле — владелец производства знал об этом? Или доверился поставщикам? А они знали, что поставляли? История появления в продаже метанола достойна отдельного расследования — его вынесли с охраняемого склада, где он находился, как вещественное доказательство по уголовному делу. Наш корреспондент Игорь Капориков пытался найти ответы — это умысел, равнодушие и жажда наживы?