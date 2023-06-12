«Перлы планетарного масштаба»: самые яркие цитаты Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с раком крови. Многим политик запомнился по крайне дерзким и одновременно красочным высказываниям. Его предшественник на посту главы правительства Массимо д’Алема даже назвал их «перлами планетарного масштаба». 5-tv.ru решил собрать самые известные цитаты в одном материале.

О себе

Сильвио Берлускони был не только политиком, но и успешным бизнесменом. Причем он не стеснялся своего богатства и не прятал его от публики. А еще его нельзя было упрекнуть в излишней скромности. Это сочетание подарило миру множество ярких фраз.

«Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва»;

«Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому»;

«Я лучший премьер Италии за 150 лет»;

«Я правильный человек на правильном месте».

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Об итальянских женщинах

Экс-премьер Италии также никогда не скрывал, что любит женщин. Особенно итальянских. Некоторые его фразы на эту тему были даже слишком откровенными.

«Причина, ради которой в Италию следует инвестировать, — это наши красивые секретарши, классные девчонки»;

«Итальянские женщины так красивы, что к ним следует приставить военное сопровождение — чтобы избежать изнасилований»;

«Вокруг столько красивых и привлекательных девушек, а я не святой. Думаю, все в этом уже убедились»;

«На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин отвечает „Да!“, а 70% говорят — „Что, опять?"»

«Тут целая очередь из женщин, которые мечтают выйти за меня замуж. И я думаю, что знаю почему. Во-первых, я смешной, не так ли? Во-вторых, я состоятельный, это тоже не секрет. Третье — ходят слухи, что я хорош в постели. Ну и четвертое, эти женщины думают примерно одно и то же: „Он старый, скоро умрет, а я тогда все унаследую“».

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О Бараке Обаме

В крупный скандал Сильвио Берлускони угодил после выборов президента США в 2008 году. В его комплименте о хорошем внешнем виде Барака Обамы многие увидели издевку. Итальянский политик не постеснялся резко ответить, а потом через год вдохнул в скандал новую силу комментарием о Мишель Обаме.

«Господин Обама молодой, красивый и загорелый. Я бледнее, потому что давно не был на солнце»;

«Спаси нас, боже, от идиотов… Как можно так негативно воспринять такой прекрасный комплимент?»

«Я привез вам привет от этого, такого загорелого… Барака Обамы! Вы не поверите, но они с женой принимают солнечные ванны вместе. Потому что она тоже загорелая».

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О России

Сильвио Берлускони дружил с Владимиром Путиным. В сентябре 2022 года он сообщил, что российский президент подарил ему 20 бутылок водки на 86-летие. Перед этим из Рима в Кремль был отправлен ящик дорогого вина. Из-за хороших личных отношений итальянскому политику была небезразлична судьба России. Высказывался он и о ситуации на Украине.

«Путин — лучший политик на международной сцене… Иметь такого президента — это настоящая удача для России»;

«Отношения между Западом и Востоком в очень плохом состоянии. В том числе из-за абсурдных санкций против России»;

«Я впечатлен красотой этой земли (Крыма. — Прим. ред.). Аж дух захватывает на все это смотреть»;

«Я? Говорить с Зеленским? Если бы я был премьер-министром, то никогда бы туда не пошел <…> Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно».

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