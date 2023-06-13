Соглашения на триллионы рублей: кто приедет на ПМЭФ-2023 из-за рубежа

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Более 100 иностранных делегаций примут участие в ПМЭФ-2023

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Среди ключевых обсуждений — отказ от доллара и общее цифровое будущее.

Особое внимание сейчас приковано к Петербургу — 14 июня там стартует международный экономический форум. В Северную столицу съезжаются бизнес-элиты со всего мира.

Больше 100 иностранных делегаций из Азии, Центральной и Южной Америки, стран Ближнего Востока. Особый статус страны-гостя — у Объединенных Арабских Эмиратов, делегация оттуда станет крупнейшей на форуме и будет представлена на самом высоком уровне.

«Новый мир — новые возможности» — эта тема была главной в прошлом году. Сейчас она логично трансформировалась в «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

Среди ключевых обсуждений — отказ от доллара и общее цифровое будущее. Ожидается, что за четыре дня форума будут подписаны соглашения на триллионы рублей.

Пленарное заедание запланировано на пятницу — как заявил Дмитрий Песков, на нем выступит Владимир Путин. Пока же в Петербурге идут последние приготовления — корреспондент «Известий» Максим Облендер наблюдал за тем, как кипит работа.

Традиционно за несколько дней до форума площадка напоминает огромную стройку — все передвижения только в каске. От фантазии дизайнеров стендов рябит в глазах.

А вот в главном ресторане форума для оформления решили использовать нейросеть. Натюрморты, книжные полки — это ее рук дело, меню же искусственному интеллекту не доверяют — слишком ответственно.

Каждый год автомобили — это особая тема на Петербургском международном экономическом форуме. То здесь презентуют новые «Аурусы», то электробусы, которые мы потом видим на улицах городов.

Ну а сегодня журналистам показывают новый официальный автомобиль форума. Это представитель китайского автопрома, флагманский внедорожник бизнес-класса. Он пришел на замену представителям немецкого автопрома, которые последние десять лет были официальными машинами форума.

Десять тысяч участников из 100 стран станут гостями форума в этом году. В деловой программе — полторы сотни мероприятий.

«Форум каждый год становится более технологичным, в прошлом году был поставлен рекорд по количеству медиаэкранов, я уверен, что в этом году он будет побит. Потому что их огромное количество: и кинетические экраны, и робототехника. Каждый раз и партнеры и те, кто участвует в программе, они стараются удивить участников», — пояснил директор форума Алексей Вальков.

И за всем происходящим будут постоянно следить камеры «Известий». Выездная студия традиционно начнет свое вещание из экспофорума, едва строительные костюмы в павильонах сменятся деловыми.

Тема:
ПМЭФ 2023
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