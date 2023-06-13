Командующий силами НАТО для Косова прибудет в Белград

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Командующий силами НАТО для Косова прибудет в среду в Белград на переговоры с Вучичем

Командующий силами НАТО для Косова прибудет в Белград

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Это произойдет на фоне очередного витка обострения ситуации в стране.

Командующий силами НАТО для Косова итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча прибудет в среду, 14 июня, в Белград на переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает кабмин Сербии.

«Мы сделаем абсолютно все, чтобы защитить мир и избежать конфликта и войны, которых так хочет Альбин Курти», — говорится в сообщении главы Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Вучич анонсировал встречу с российским послом.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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