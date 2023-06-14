Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Дипломат напомнила, что год назад президент США Джо Байден публично грозился уничтожить трубопроводы. Поэтому замалчивание ситуации сейчас выглядит достаточно глупо.

Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

США отмаливаются по поводу подрывов «Северных потоков» из-за боязни, что может вскрыться какая-либо еще неприглядная правда о преступной деятельности американских политиков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала последнее выступление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, которая отказалась отвечать на вопрос о подрыве газопроводов.

«Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», — сказала она журналистам.

Захарова объяснила, что американские политики регулярно высказываются на различные темы, в которых есть возможность обвинить Россию. Но в этот раз внезапно у них не нашлось подходящих слов прокомментировать ситуацию. При этом еще в прошлом году президент США Джо Байден публично обещал уничтожить трубопроводы.

«А что мешает говорить о подрыве „Северного потока“ представителю Белого дома? ‹...› Что-то сломалось на этот раз, видимо. ‹...› Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих», — пояснила Захарова.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы причастны к взрывам «Северных потоков».

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