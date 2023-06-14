В Братске 29 человек отравились шаурмой
Среди них есть дети.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Саша Легкий
В Братске Иркутской области 29 человек отравились шаурмой. По информации 5-tv.ru, госпитализированы десять пострадавших, в том числе пятеро детей. Еще 19 человек лечатся на дому. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
Уже выявлена закусочная, где массово отравились люди. На время проверки заведение закрыли.
Около трех лет назад в Братске произошел аналогичный случай. А на прошлой неделе сразу в нескольких регионах России произошло массовое отравление суррогатным сидром. Поддельный алкогольный напиток унес жизни 35 человек, свыше 100 пострадали в разной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге 13 человек госпитализировали после отравления роллами.
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