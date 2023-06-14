Отключился под кроватью и сломал пятку: как прошел выпускной Стаса Пьехи

Артист отбывал «наказание» за памятный вечер и его последствия на костылях.

По всей стране начинают проходить выпускные со школ и университетов: кто-то устраивает настоящие вечеринки, а другие празднуют скромно. Певец Стас Пьеха по этому поводу вспомнил, как выпускался из девятого класса.

Музыкант рассказал, что сначала вместе с одноклассниками он катался на катере по каналам, а потом они решили продолжить гуляния. Для этого Пьеха вернулся домой за деньгами: родители пытались остановить сына, но тот не послушался.

К ночи будущий артист оказался в другом районе, поэтому решил переночевать в детском доме, которым тогда руководила его бабушка. С утра он попытался выбраться оттуда, но все оказалось не так просто, как ему казалось, передает издание Газета.ру.

«Пробрался в палату, где спали ребята, залез под кровать и там отключился, находясь в прилично праздничном настроении. Когда проснулся с утра, обнаружил, что палата закрыта на ключ. Я понимал, что меня могут „спалить“, так что я открыл окно, посмотрел — второй этаж, ничего страшного — и спрыгнул на асфальт», — вспоминает знаменитость.

Вот только приземление было не таким мягким, как он ожидал. Сперва тот просто хромал, но затем отправился в больницу, где ему диагностировали перелом пятки.

«Месяц я ходил на костылях, справедливо отбывал наказание за учиненный беспредел», — добавил Пьеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пьеху экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.