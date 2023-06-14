Разрушение Каховской ГЭС признали ЧС федерального характера
Куренков отнес разрушение Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Ущерб от происшествия на территории Херсонской области превысил миллиард рублей.
Разрушение Каховской ГЭС и подтопления в Херсонской области признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщает глава МЧС России Александр Куренков в Telegram-канале.
«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал Куренков.
Также в сообщении отмечено, что ущерб от происшествия на территории Херсонской области превысил миллиард рублей.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки.
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