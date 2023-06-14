Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки

Эфирная новость 35 0

Ситуация постепенно налаживается.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Warnack; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Вода отступает из затопленных районов Херсонской области. Как сообщили в администрации региона, в Алешкинском и Голопристанском округах опасный уровень снизился почти до нуля.

Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Прорыв дамбы обернулся неконтролируемым сбросом воды. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Погибли, по официальным данным, 17 человек. С затопленных территорий подконтрольной России части Херсонской области эвакуировали около семи тысяч жителей.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
13 июн
«Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС
13 июн
Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17
13 июн
Старший лейтенант Матюшин: РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС
13 июн
После прорыва Каховской ГЭС нашли тело еще одного погибшего
12 июн
Кириенко: ВСУ обстреливают пункты эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС
12 июн
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку после прорыва Каховской ГЭС
11 июн
Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
11 июн
Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
11 июн
«Станем свидетелями»: британцы опасаются подъема цен после подрыва Каховской ГЭС
11 июн
Главное о подрыве Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, причастность Киева
+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

6:00
Противнику не спрятаться! Лучшее видео из зоны СВО
5:51
«Чтоб запомнил меня»: Карина Кросс ответила бросившему в нее бутылку подростку
5:38
Как защититься от кибератак: основные правила безопасности
5:20
Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
5:15
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки
4:59
Греф заявил о невозможности быстро перестроить экономику России

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео