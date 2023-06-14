Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки
Ситуация постепенно налаживается.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Warnack; 5-tv.ru
Вода отступает из затопленных районов Херсонской области. Как сообщили в администрации региона, в Алешкинском и Голопристанском округах опасный уровень снизился почти до нуля.
Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Прорыв дамбы обернулся неконтролируемым сбросом воды. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.
Погибли, по официальным данным, 17 человек. С затопленных территорий подконтрольной России части Херсонской области эвакуировали около семи тысяч жителей.
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