Куда выгодно инвестировать в период кризиса и растущей инфляции?

Попытка сохранить и приумножить капитал вложением в акции или производство в России сопряжена с риском. Особенно на фоне растущей инфляции. Как разумнее будет распорядиться свободными деньгами, в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания России VIII созыва, заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, кандидат экономических наук Михаил Делягин.

Российские — значит надежные

По словам эксперта, с выгодой инвестировать в акции может только тот, кто профессионально работает на фондовом рынке, либо тот, кто обладает инсайтом и точно знает, акции какой фирмы будут расти в цене. Если такого понимания нет, то связываться с ценными бумагами не стоит, так как в силу разных причин можно лишиться денег, отметил экономист.

«Акции — сразу нет! Акции — это русская рулетка в условиях кризиса», — подчеркнул он.

Например, по его словам, может произойти ужесточение американской денежной политики, и все фондовые рынки менее развитых стран «просто посыплются». Либо осложнится какая-то внешнеполитическая или военная ситуация, из-за которой фондовый рынок «вздрогнет».

«Единственное, что надежно, — это российские государственные бумаги. Они абсолютно безрисковые. Просто российское государство захлебывается от денег и не знает, куда их девать. Только в Фонде национального благосостояния 13 триллионов „валяются“ без движения. То есть денег, как у дурака махорки. <...> Эта доходность, как правило, ниже реальной инфляции, но в период, когда не ожидается девальвации рубля, это очень мило, очень приятно. По крайней мере, до осени», — отметил Делягин.

Недвижимость в кризис — это пассив

Что касается производств, то в России, по словам эксперта, в этом отношении некуда инвестировать, так как вся налоговая система и государственное регулирование ориентированы на то, чтобы не допустить возникновение сложных производств, тогда как простые — низкорентабельны.

«Поэтому, если у вас нет гениальной бизнес-идеи, вы оказываетесь в ситуации, когда не можете вкладываться в производство», — пояснил эксперт.

По словам Делягина, те деньги, которые в развитых странах инвестируют в производство, в России вкладывают в недвижимость. Именно поэтому в нашей стране такие запредельные цены на нее, подчеркнул экономист.

Однако в условиях мирового кризиса и недвижимость — это пассив, предупредил Делягин. Выгодным приобретением, по его мнению, может стать только некая эксклюзивная или остродефицитная недвижимость. К примеру, в некоторых регионах России до сих пор в дефиците складские мощности, указал эксперт. Если же речь идет об ординарной недвижимости, то ее покупка не принесет ожидаемой выгоды.

«Правда, мы все видим ситуацию с Москвой, когда стоит несколько человейников, которые никому не нужны. Вдруг около них начинают строить станцию метро, и цена в течение месяца вырастает в два раза. То есть, бывают исключения из правил, но за этой недвижимостью нужно бегать, ее нужно искать и охранять», — добавил Делягин.

Золото — всему голова

Наиболее выгодным, если речь идет о пассивном инвестировании, экономист назвал покупку металлического золота — монет или слитков.

«Монетки хороши тем, что при их покупке вы не идентифицируете себя. Когда же вы покупаете слиток, вы к нему привязываете свои персональные данные. При этом монетки понятнее и привычнее, чем слитки. С другой стороны, если монетка деформирована, то вы „попали“», — заключил эксперт.

«Физическое золото» Делягин назвал также выгодной альтернативой всем валютам, в том числе американскому доллару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Михаил Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро.

Полное интервью с Михаилом Делягиным смотрите на сайте 5-tv.ru на этой неделе.