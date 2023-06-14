Глава «Опоры России» Калинин рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

В рамках ПМЭФ представитель российского бизнеса рассказал о развитии бизнеса в новых российских регионах.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Предприятия малого и среднего бизнеса успешно запустили работу во всех новых регионах России благодаря общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России». Как рассказал «Известиям» на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 14 июня глава организации Александр Калинин, именно благодаря предприятиям малого бизнеса в магазинах городов Донбасса начали появляться первые товары.

«В это непростое время, с 2014 года, основную социально-экономическую нагрузку в этих регионах взял на себя малый бизнес. Именно предприниматели малого бизнеса поставляли продукты, гигиенические товары, социально значимые товары, необходимую комплектацию. Таким образом, в магазинах был товар», — отметил Калинин в разговоре с «Известиями».

В настоящее время, по данным главы «Опоры России», на новых территориях зарегистрировались уже 60 тыс. субъектов МСП в российской юрисдикции. Все бизнесмены в новых регионах, отметил он, пользуются теми же мерами поддержки, которые действуют для среднего и малого бизнеса по всей России, однако для них будут разработаны и дополнительные меры помощи от правительства.

При этом, как считает глава «Опоры России», они актуальны не только для новых регионов, но и для российских территорий, являющихся приграничными с Украиной.

«К примеру, сейчас непростая ситуация в Белгородской и Курской областях. Там нет военного положения, но предприниматели сталкиваются с тем, что они были вынуждены оставить там свои цеха и территории. Конечно, им сегодня нужна возможность компенсации утраченного имущества и возможности объявления форс-мажора, как минимум на несколько месяцев», — считает глава организации.

Для этого представители «Опоры России» уже направили соответствующие письма в правительство РФ и надеются, что они будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто приедет на ПМЭФ — 2023 из-за рубежа.

Тема:
ПМЭФ 2023
14 июн
Внук Шарля де Голля может посетить Крым
14 июн
Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов
14 июн
«Алые тягачи»: появилось видео первых российских беспилотных грузовиков
14 июн
В Петербурге стартует ПМЭФ: как пройдет первый день форума
14 июн
Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 26 лет
13 июн
Соглашения на триллионы рублей: кто приедет на ПМЭФ-2023 из-за рубежа
13 июн
Песков: Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня
12 июн
Семга, краб и облепиховый торт: чем будут кормить гостей ПМЭФ-2023
11 июн
Путин запланировал несколько международных контактов на следующей неделе
11 июн
«У недружественных стран экономический кризис»: что изменится после ПМЭФ — 2023
+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

13:58
Голикова сообщила о снижении смертности от онкологии в России на 4,6%
13:50
Внук Шарля де Голля может посетить Крым
13:43
«Мы закончим»: Лукашенко о предпосылках к завершению конфликта на Украине
13:40
Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов
13:25
Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космоса
13:21
«Как бы ни старался»: Пушилин заявил о неудачах ВСУ при контрнаступлении

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео