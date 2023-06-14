«Ни с гнидой, ни с Володей»: Лукашенко рассказал об отношении к Зеленскому

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 468 0

Лукашенко заявил, что не разговаривает с Зеленским, но не озлоблен на него

«Ни с гнидой, ни с Володей»: Лукашенко рассказал об отношении к Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Глава Белоруссии ответил на вопрос, как он относится к лидеру Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью федеральному телеканалу.

«Я уже с ним, и ни с гнидой, и ни с Володей, уже не разговариваю, поэтому даже не знаю, как, но у меня нет к нему какой-то озлобленности», — сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии еще в марте раскритиковал Зеленского из-за того, что тот «бегает вокруг республики» и посылает своих людей, чтобы заключить пакт о ненападении, но его поступки абсолютно противоположны его словам и заявлениям.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт, а Украина целенаправленно пытается сделать это по команде американцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко назвал Зеленского гнидой.

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