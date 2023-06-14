Наследник певицы и солиста группы Plazma Романа Черницына оканчивает школу.

Певица Ирина Дубцова сильно переживает из-за выпускного экзамена ее 17-летнего сына Артема, который в этом году оканчивает школу.

«Артем в данный момент сдает ЕГЭ. Ох, не напоминайте мне… Я по этому поводу в диком стрессе, как и все родители, наверное», — призналась знаменитость в интервью Тeleprogramma.pro.

По словам Дубцовой, наследник еще не определился с выбором профессии, но сделает это в ближайшие дни. Пока, говорит звездная мама, в приоритете у сына нетворческая специальность, хотя оба его родителя — известные музыканты (отец Артема — солист группы Plazma Роман Черницын — Прим. ред.).

«Мы вместе размышляем на эту тему — в ближайшие дни сделаем окончательный выбор. Конечно, у сына есть свои планы, он летом пойдет работать. Артем очень интересуется автомобилями и всем, что с ними связано. Разбирается в этом так, как далеко не каждый работающий в этой сфере», — заявила Дубцова.

Певица призналась, что с сыном у нее сложились дружеские отношения. С папой Артем тоже видится часто: несмотря на давний развод, Дубцова и Черницын сохранили теплые отношения, певица, по ее словам, продолжает считать бывшего супруга членом семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие советы дала певица Виктория Макарская матерям, чьи дети сдают ЕГЭ.