Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Студийный комплекс и главное здание находились в аварийном состоянии.

Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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В Москве возродят Киностудию имени Максима Горького. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, отметив, что соответствующий указ уже подписан президентом.

«Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького переходит из федеральной собственности в собственность города Москвы», — рассказал глава мэрии.

По его словам, передача киностудии в собственность столицы позволить продолжить ее модернизацию. Это немаловажно, так как киностудия Горького является одной из старейших в стране.

Известно, что студийный комплекс и главное здание были в аварийном состоянии. Сохранить их удалось, а теперь предстоит возродить. Этим займется новая управленческая команда, в производстве которой более 25 проектов.

Как отметил Сергей Собянин, через несколько лет на базе киностудии может открыться современная площадка для производства кино.

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