Песков прокомментировал возможность расширения статуса спецоперации

В Кремле не идет речи о расширении статуса специальной военной операции на Украине, заявил журналистам пресс-секреьарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжается спецоперация. С точки зрения того, что операция — правозащитная и сточки зрения того, что главной ее целью является защита прав людей на жизнь», — заявил представитель Кремля.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, конфликт Москвы и Киева на территории Украины скоро закончится.