Песков прокомментировал возможность расширения статуса спецоперации
Между тем СВО по защите Донбасса продолжается.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
В Кремле не идет речи о расширении статуса специальной военной операции на Украине, заявил журналистам пресс-секреьарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Продолжается спецоперация. С точки зрения того, что операция — правозащитная и сточки зрения того, что главной ее целью является защита прав людей на жизнь», — заявил представитель Кремля.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, конфликт Москвы и Киева на территории Украины скоро закончится.
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